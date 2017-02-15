Объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию начали расти

В январе в Грузию поступило $83,9 млн, что на 26,1% выше показателя за январь прошлого года

Тбилиси, , 18:26 — REGNUM В январе текущего года из-за рубежа в Грузию в виде денежных переводов поступило $83,9 млн, что на 26,1%, или на $17,4 млн выше показателя за аналогичный период прошлого года.

По информации Национального банка Грузии, 31,5% всей суммы, или $26,5 млн, было перечислено из России. В январе прошлого года этот показатель был в пределах $19,8 млн, а доля России в общем объеме денежных переводов составляла 29,8%.

Из стран Евросоюза в общей сложности в Грузию было переведено $27,1 млн, что составило 32,3% от общего объема переводов. Доля стран ЕС в сравнении с прошлым годом уменьшилась, хотя в январе 2016 года из этих стран в Грузию поступило $24,3 млн, но на тот период эта сумма составляла 36,6% от общего объема переводов.

В частности, из Италии в январе текущего года в Грузию было переведено $9,6 млн, на $1 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, из Греции поступило $9,3 млн, что на $1,4 млн превышает показатель за январь 2016 года. Переводы из Испании выросли с $1,9 млн до $2,1 млн.

Среди остальных стран по денежным переводам в Грузию высокие позиции занимают США, откуда поступило $9,5 млн, Израиль — $6,4 млн, Турция — $6,2 млн.

Выросли и денежные переводы из Грузии за рубеж, которые в январе текущего года достигли $13,4 млн, тогда как в январе прошлого года они составляли $11,9 млн. В Россию было переведено $5,3 млн, что на $0,3 млн ниже показателя за январь 2016 года.