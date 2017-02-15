Минздрав Литвы продолжает революцию в здравоохранении

Вильнюс, , 18:02 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига своим указом отменяет требование, согласно которому у аптек страны должна быть определенная общая площадь помещения. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в Минздраве Литвы, это означает, что отныне компании сами могут решать, какая площадь им необходима для осуществления качественной фармацевтической деятельности.

В таких требованиях больше нет необходимости, потому что сейчас лекарства доставляются намного быстрее, чем раньше, когда аптеки получали их один раз или несколько раз в неделю, отмечают в ведомстве. Поэтому они могут регулировать количество запасов, и им больше не нужны большие помещения, как раньше.

Такую рекомендацию ранее представлял и Совет по конкуренции, по мнению которого, до сих пор действовавшие требования создавали неодинаковые условия для аптекарской деятельности в городе и в сельской местности, а разные требования, касающиеся площади, ограничивали их конкуренцию.

По словам Вяриги, такое решение принято после того, как были оценены не только рекомендации Совета по конкуренции, но и реальная ситуация, которая говорит о том, что слишком большие бюрократические помехи осложняли учреждение аптек.

«Надеемся, что сейчас лекарства станут боле доступными для пациентов в маленьких городах, потому что помещения площадью 60 кв. м были слишком большой финансовой ношей для аптек. Так что деятельность аптек больше не будет ограничиваться квадратными метрами. Об этом мы много дискутировали не только с политическим правлением Министерства здравоохранения, но и ассоциациями аптек, мы выслушали мнение Государственной службы по контролю над лекарствами по поводу предложения отменить установленное требование, согласно которому у городских аптек должна была быть площадь 60 кв. м», — утверждает Вярига.

По его словам, в ближайшее время также планируется расширить границы деятельности аптек и предоставить им право предоставлять различные услуги так называемой фармацевтической опеки.

«Например, при сотрудничестве с медиками аптекари смогут помогать пациентам решать вопросы, касающиеся употребления назначенных лекарств, чтобы им не приходилось звонить врачу или вновь возвращаться к нему ради элементарной консультации или прививки. Это позволило бы аптекарям выполнять больше значимых работ и гарантировать, что пациенты необходимые услуги могли бы получить в удобном месте и в удобное время», — говорит министр здравоохранения.

Планируется, что эти нововведения будут поощрять рациональное потребление лекарств, сократят число случаев лечения в больницах, позволят избежать длинных очередей, сократить неработоспособность пациентов, помогут избежать болезней и гарантируют более хорошие результаты лечения.

Литва — одна из стран ЕС, в которых больше всего аптек (7-ое место, почти 1,4 тыс. аптек). По среднему показателю ЕС на 100 тыс. жителей приходится 31 аптека, в Литве — 45.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве думают, как снизить цены на лекарства