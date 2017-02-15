Смоленские власти привлекают инвесторов льготами и близостью к границе

Смоленск, , 18:00 — REGNUM В Смоленской области ждут инвесторов — им готовы предоставить налоговые льготы, помощь с кредитованием и предоставить консультационные услуги, причем ставка в регионе делается не только на крупный, но и на средний и даже малый бизнес. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства обсуждалось на совещании под председательством губернатора Алексея Островского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Заместитель губернатора — начальник департамента инвестиционного развития Ростислав Ровбель напомнил, что, исходя из поручения губернатора, разработан, принят и с 1 января 2017 года вступил в силу областной закон о «налоговых каникулах». Документ дает право впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям применять нулевую налоговую ставку при выборе упрощенной или патентной систем налогообложения. Такие льготы получают бизнесмены, работающие в сфере сельского хозяйства, производственной, социальной и научной сферах, а также бытовых услуг населения. Рассчитаны «каникулы» на два налоговых периодов (два календарных года) со дня государственной регистрации.

«Если в 2013—2015 годах федеральный центр распределял до 20 млрд рублей ежегодно, и Смоленщина получала гораздо меньшие объемы финансирования, то в этом году при распределении 7,5 млрд рублей региону выделены рекордные для нас 318 млн рублей», — сказал на совещании Алексей Островский. Он отметил, что эти средства будут направлены на дальнейшее создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Так, в этом году полноценно заработает центр поддержки предпринимательства, созданный в декабре 2016 года с целью предоставления предпринимателям региона бесплатной информационно-консультационной помощи. Пока его работа ведется в «пилотном режиме»: разработан и запущен интернет-сайт, где можно узнать актуальную информацию о поддержке предпринимательства, а также обратиться к специалистам за помощью по любым вопросам ведения бизнеса. В будущем планируется создание интернет-приложения на базе современных мобильных платформ. Организация разместилась на территории крупнейшего в Смоленске Многофункционального центра (ул. Индустриальная, д. 2/13). В апреле начнет работу Центр поддержки экспорта. Его основная задача — вовлечение бизнес-сообщества в развитие экспортной деятельности на территории региона, повышение конкурентоспособности товаров и продвижение экспортоориентированных производств на внешние рынки. Планируется, что он будет размещаться на базе одного из филиалов Сбербанка в Смоленске — соответствующие переговоры сейчас проводятся.

Алексей Островский поручил Ростиславу Ровбелю организовать активную кампанию и на территории региона, и за его пределами, по информированию бизнеса о том, что локализация производства на территории Смоленской области очень выгодна, прежде всего, для экспортоориентированных отраслей экономики: регион имеет открытую границу с Белоруссией, а федеральная трасса М1, проходящая через регион, позволит напрямую транспортировать товары в Западную Европу.

На совещании обсуждалась и докапитализация Гарантийного фонда областного фонда поддержки предпринимательства. В 2017 году на эти цели планируется направить порядка 60 млн рублей. При этом будет активно развиваться программа микрофинансирования (до 1 млн рублей под 8 или 10% годовых), крайне востребованная в регионе. Ожидаемое увеличение портфеля микрозаймов составит 5−6%.

«С 1 марта 2017 года планируется выдача займов на сумму до 3 млн рублей на срок до 3-х лет предпринимателям по ставкам ниже рыночных в банковском секторе региона. Это стало возможным за счет внебюджетных источников — средств акционерного общества «МСП Банк», одобрившего Фонду кредитную линию в размере 50 млн рублей для выдачи таких кредитов. Мы хотим, чтобы Вы, Алексей Владимирович, поддержали наше предложение по ставкам: 12% — для реального сектора (сельское хозяйство и переработка), 14% — для прочих отраслей», — отметил Ростислав Ровбель.

Упор в регионе делается и на развитие молодежного предпринимательства: более 3 млн рублей будет направлено на развитие Центра молодежного инновационного творчества, успешно работающего в регионе с 2014 года. В ближайших планах — создание новой биомедицинской площадки ЦМИТа на базе Смоленской государственной сельхозакадемии при взаимодействии с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это позволит организовать работу по профориентированию молодежи в области биомедицинских наук, а также даст возможность для разработки на площадке ЦМИТа большого количества изобретений и ноу-хау, которые впоследствии могут быть коммерциализированы.

В 2017 году в Смоленской области получат поддержку предприниматели, которые работают на территории моногорода Дорогобужа. Так, планируется выделить более 6 млн рублей в форме субсидий на возмещение затрат предпринимателей на уплату первого взноса по договорам лизинга.

Еще один механизм поддержки инвестиционной активности субъектов предпринимательства, действующий в регионе с 2016 года — «Программа 6,5», в рамках которой осуществляется кредитование субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, по фиксированной процентной ставке от 9,6 до 10,6% годовых. После обращения Алексея Островского в корпорацию МСП с просьбой о снижении минимальных лимитов по выдаче кредитов руководством принято решение снизить минимальную стоимость инвестиционного проекта с 50 до 10 млн рублей. До этого полная стоимость инвестиционного проекта для участия в «Программе 6,5» составляла от 50 млн рублей до 1 млрд рублей.

Отдельно обсуждались на совещании вопросы кредитовании аграриев, что особенно актуально в преддверии посевной кампании. В этом году в программе по кредитованию сельхозтоваропроизводителей под 5% годовых участвуют 10 банков, к настоящему моменту на кредиты претендуют 23 потенциальных заемщика.

Алексей Островский поручил «провести индивидуальную разъяснительную работу с руководителями сельхозорганизаций и обеспечить на постоянной основе дальнейшее их информирование о возможностях льготного кредитования».

В этом году смоленских предпринимателей ожидает еще одно новшество — по поручению главы региона внедряется полная версия «единого телефона инфраструктуры поддержки субъектов МСП». По многоканальному номеру телефона (4812) 638−038, можно получить информацию о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса на территории Смоленской области: субсидиях, налоговых льготах, лицензировании, кластерах, инвест-площадках, гарантийной и микрофинансовой поддержке, государственно-частном партнёрстве, индустриальных парках и т.д.

Отдельно на совещании рассматривались итоги центра кластерного развития. Как рассказал его генеральный директор Денис Аленин, в настоящее время в регионе созданы три кластера: композитный, глубокой переработки льна, информационных технологий.

Эффективность работы ЦКР подтверждена на уровне Минэкономразвития — в 2017 году размер федеральной субсидии, выделенной Смоленской области на поддержку субъектов МСП, входящих в кластеры, возрос почти на 75% и составил более 5 млн рублей. С учетом этих средств количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку на базе ЦКР в этом году, по предварительной оценке, составит 50.

Руководитель центра в числе главных достижений назвал, в частности, установление с 1 января 2017 года льготной налоговой ставки в размере 4,5% для налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в IT-сфере и применяющих упрощенную систему налогообложения.

В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по формированию туристского кластера. По итогам 2017 года будет разработана его стратегия развития, с которой ЦКР планирует участвовать в конкурсном отборе Минэкономразвития на получение федеральной субсидии для развития малого и среднего бизнеса, занятого на территории региона в сфере туризма.

Денис Аленин пояснил, что работу предполагается вести в двух направлениях: «Первое — развитие внутреннего туризма без привлечения федеральных средств, второе — привлечение федеральных средств на крупные проекты в сфере туризма. Сейчас мы уже взаимодействуем с туроператорами, которые специализируются на въездном туризме, и видим, что есть проблемы, которые можно решить без привлечения средств».

В числе таких вполне решаемых вопросов Аленин назвал корректировку времени работы музеев — для удобства туристов график работы ряда филиалов музеев будет продлен до 19−20:00.

Алексей Островский поручил Денису Аленину в ближайшее время инициировать проведение совместного совещания с участием заместителя губернатора Оксаны Лобода и начальника департамента по культуре и туризму Егора Филимонова: «Мы пригласим на совещание всех заинтересованных лиц, вовлеченных в эту работу, и посмотрим, что можно будет сделать в данном направлении, чтобы нормализовать ситуацию».

Председатель регионального отделения «Опоры России» Денис Михалев отметил, что за последнее время в регионе значительно изменился подход к бизнес-сообществу со стороны власти — в лучшую сторону. При этом он поднял крайне актуальную проблему для развития бизнес-инициативы и туристического потенциала города Смоленска — отсутствия парковочных мест в пределах пешеходной зоны центральной улицы города — Ленина.

Подводя итоги встречи, Алексей Островский поручил в ближайшее время провести заседание Совета по экономике и инвестициям Смоленской области, акцентировав при этом внимание на следующем: «Как я уже ранее говорил на заседании Совета по культуре и искусству, не нужно ни в коем случае строить его работу в форме докладов на тему, как у нас все хорошо, и как мы замечательно работаем. Нужно определить несколько проблемных тем и организовать по ним дискуссию с участием чиновников, представителей бизнеса, если есть необходимость, силовых структур. И в итоге выйти на совместные конструктивные решения».