Литва почти не производит своего электричества

Вильнюс, , 17:58 — REGNUM Первый месяц 2017 года отразил общую тенденцию в Литве — при низкой температуре воздуха потребление электричества росло, а производство ветряных электростанций снизилось, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, на бирже Nord Pool. Несмотря на это, в январе на бирже Nord Pool в торговой зоне Литвы средняя цена на электроэнергию оставалась стабильной и достигала 36,9 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем 2016 года, цена была на 27% меньше.

Литва импортировала 81% потребленной энергии. Импорт электроэнергии из Швеции составил 17%, импорт из Латвии, Эстонии и Финляндии — 42%, импорт из Польши — 4%, а импорт из третьих стран — 37%. По сравнению с декабрем 2016 года, в январе средняя температура воздуха упала на 1,2 градуса и страны Прибалтики потребляли больше электроэнергии. В Литве потребность в электричестве выросла на 5%.

По сравнению с декабрем в Литве производство электроэнергии упало почти на 1/3, а по сравнению с январем прошлого года — на 1/5. Второй месяц подряд большую часть электроэнергии — 47% — производили ветряные электростанции. Производство гидроэлектростанций составило 40% от всего произведенного электричества, а тепловые электростанции почти не работали. Между тем в странах Прибалтики тепловые электростанции произвели более половины электроэнергии, производство гидроэлектростанций сокращалась, только в одной Латвии они произвели на 17% меньше.

Средняя цена на электроэнергию системы Nord Pool осталась стабильной и достигала 30,8 евро за мегаватт-час. В четвертой торговой зоне Швеции цена также не изменилась и оставалась 34 евро за мегаватт-час. После зимних праздников в Швеции потребление выросло на 11%, а производство — на 15%. Больше всего — в полтора раза — выросло производство гидроэлектростанций, атомные электростанции произвели 7%. Производство ветряных электростанций упало на 20%.