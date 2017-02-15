Siemens закроет одно из предприятий в Дании

Копенгаген, , 17:46 — REGNUM Немецкая компания Siemens закроет в Дании одно из предприятий по производству лопастей для ветряных турбин, сообщает 15 февраля Reuters.

Предприятие находится в городе Энгесванг. 430 рабочих попадут под сокращение. Компания сосредоточит свое внимание на производстве лопастей для ветряных турбин на двух других заводах в Дании, заявил пресс-секретарь компании Расмус Виндфельд.

Напомним, после закрытия предприятия в Энгесванге в Дании останется 6 тыс. 500 сотрудников компании, что превышает количество сотрудников, которые работали в Дании в прошлом году, согласно данным Siemens.

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