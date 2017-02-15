Россельхознадзор запретил экспорт в Россию 65 латвийским предприятиям

Рига, , 17:38 — REGNUM В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) Латвии заявили о том, что Россельхознадзор исключил из списка предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Россию, 21 латвийское предприятие, а еще к 44 применил временный запрет на ввоз продукции, сообщает портал Mixnews.lv.

Как пояснили в ПВС, от Россельхознадзора получено сообщение об изменениях в порядке учета предприятий-экспортеров. Если предприятие в течение трех лет не экспортировало продукции в Россию, оно автоматически исключается из списка, если же не экспортировало в течение 18−35 месяцев, применяется временный запрет.

До сих пор в списке было 74 предприятия, производящих продукцию животного происхождения. Из них 21 предприятие было исключено из списка, в том числе шесть производителей мясных продуктов, два — молочных, шесть производителей рыбных продуктов и один производитель яиц. Также приостановлена сертификация 44 предприятий, в том числе восьми мясоперерабатывающих, девяти молокоперерабатывающих, 26 рыбоперерабатывающих и одного производителя яиц.

На сегодняшний день, экспорт в Россию разрешен девяти предприятиям — двум мясоперерабатывающим, пяти молокоперерабатывающим, одному производителю рыбной муки и одному переработчику субпродуктов. Как отмечают в ПВС, если ситуация не изменится, то исключение из списка и этих предприятий окажется вопросом времени.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 года Министерство земледелия Латвии представило доклад, в котором указывалось, что продление Россией продовольственного эмбарго до конца 2017 года может нанести ущерб сельскому хозяйству Латвии на сумму свыше 250 миллионов евро. По состоянию на конец 2015 года, общий ущерб Латвии от введения Россией контрсанкций составил более 200 миллионов евро.

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