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«Рубль продолжает жить своей жизнью»

Экономика
Крупные игроки на валютном рынке фиксируют прибыль на фоне жестких заявлений администрации Трампа в отношении России, считает эксперт

Москва, 15 февраля 2017, 17:36 — REGNUM  Ближайший ориентир для курса отечественной валюты находится в районе 58−58,50 рублей за доллар. Небольшое ослабление курса рубля 15 февраля связано с фиксацией прибыли крупными игроками на валютном рынке, отмечает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Отечественная валюта продолжает жить своей жизнью, демонстрируя чудеса волатильности. С открытия валютная пара рубль/доллар почти добралась до уровня 56,50, от которого начался резкий рост. Значимых фундаментальных факторов, которые спровоцировали бы такой рывок, нет. Нефть сегодня консолидируется в районе уровня 55,60 долларов за баррель Brent», — указывает аналитик.

«Мы считаем, что подобная динамика в рубле могла быть вызвана фиксацией позиций крупными игроками на фоне заявлений пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который отметил, что Дональд Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. «Он (Трамп) продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация», — заявил г-н Спайсер. Такая риторика может поставить под сомнение восстановление отношений между США и России», — отмечает эксперт

С технической точки зрения нынешний рост является закономерным, более того, он еще не исчерпал себя, добавляет эксперт. «Ближайший ориентир находится в районе 58−58,50 рублей за доллар», — предполагает Капустянский.

В начале торгов 15 февраля курс доллара опускался до 56,55 рублей. Затем в середине дня курс американской валюты вырос до 57,5375 рубля, что было на 43 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов и почти на 1 рубль выше минимума начала дня. Евро на ММВБ стоил при этом 60,71 рубля, прибавив 30,5 копейки относительно торгов 14 февраля.

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