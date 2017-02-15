Бюджетная, налоговая и таможенно-тарифная политика войдут в единый документ

Москва, , 17:01 — REGNUM Основные направления бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики будут формироваться как единый документ и в таком виде представляться правительством в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Госдума также проголосовала за принятие в первом чтении соответствующих поправок в закон «О парламентском контроле».

В соответствии с действующим законодательством, основные направления бюджетной политики (ОНБП), основные направления налоговой политики (ОННП) и основные направления таможенно-тарифной политики (ОНТТП) представляют собой отдельные документы. По мнению автора законопроекта, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), такое положение вещей необходимо изменить.

«Как показывает практика, на сегодняшний день у нас разрывается налоговая, бюджетная и таможенно-тарифная политика. Между тем все эти три элемента являются, по существу, едиными элементами экономической политики», — говорит он. Когда готовится налоговая политика, она учитывает только налоговую составляющую, констатирует Макаров. «Между тем, при подготовке бюджетной политики часто учитывается необходимость иных расходов, которые в бюджетной политике не были заложены. В результате происходит изменение налогового законодательства, которое не заложено в бюджетной политике», — рассказал депутат.

Существующая система, полагает Макаров, создает «атмосферу непредсказуемости для бизнеса». «А главное, что в результате получается, что прогноз социально-экономического развития, который должен все учитывать, является не реальным отражением экономических процессов, которые происходят в стране, а отражением потребностей, которые не обеспечены в расходах», — подчеркнул парламентарий.

В этой связи стала очевидной необходимость объединить между собой обязательства бюджета, то есть расходы, и наполнение бюджета в виде налоговых и таможенных платежей, указал Макаров. «Предлагается создать единый документ с тем, чтобы избежать в некоторых случаях просто дублирования, а в некоторых случаях — попросту несоизмерения документов друг с другом. Предложение прозвучало на парламентских слушаниях. Сейчас мы пришли к его реализации», — отметил парламентарий. По его словам, первая задача, которая ставится при объединении Основных направлений всех политик — это «повышение эффективности самого бюджетного процесса». Второй задачей, по его мнению, является «усиление парламентского контроля».