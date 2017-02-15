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В России долги по зарплате за январь выросли на 18,6%

Экономика
Заработную плату задолжали 63 тыс. работников предприятий и организаций

Москва, 15 февраля 2017, 16:56 — REGNUM  В России по данным на 1 февраля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате составила 3232 млн рублей и по сравнению с 1 января 2017 г. увеличилась на 507 млн. рублей (на 18,6%), сообщили в Росстате.

Задолженность по заработной плате на 1 февраля имелась перед 63 тыс. работников. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 55% приходится на обрабатывающие производства, 21% — на строительство, по 6% — на транспорт и сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на добычу полезных ископаемых.

В январе задолженность по заработной плате отсутствовала в девяти субъектах Российской Федерации, снизилась — в 18 субъектах, осталась без изменения — в трёх субъектах, выросла — в 53 субъектах, образовалась — в двух субъектах Российской Федерации.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате приходится на Приморский край (577,9 млн рублей, или 18,0%), Хабаровский край (156,2 млн рублей, или 4,9%), Амурскую область (150,6 млн рублей, или 4,7%), Санкт-Петербург (116,0 млн рублей, или 3,6%), Мурманскую область (115,5 млн рублей, или 3,6%), Новосибирскую область (106,4 млн рублей, или 3,3%).

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