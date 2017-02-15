Заявку Загорского трубного завода РСПМ рассмотрит в марте

Москва, , 16:47 — REGNUM Решение руководства Загорского трубного завода о вступлении в Российский союз поставщиков металлопродукции поддержала Ассоциация предприятий по переработке бывших в употреблении труб (АППБУТ). Как сообщает ИА «Росбалт», в ассоциации уверены, что вступление ЗТЗ улучшит взаимодействие с остальными компаниями — участниками рынка металлопродукции и покупателями продукции завода. Предприятие специализируется на производстве стальных электросварных труб большого диаметра (ТБД) для нефтегазовых компаний и предприятий ЖКХ России, а также для поставок на экспорт практически во всех видах изоляции. Непосредственно нанесением изоляционного покрытия занимается Изоляционный трубный завод, объединенный с ЗТЗ в единый производственный комплекс.

«Мы всецело поддерживаем решение генерального директора ЗТЗ Дениса Сафина о вступлении в РСПМ. Членство в уважаемой отраслевой организации станет лучшим свидетельством доверия к Загорскому заводу со стороны участников рынка, позволит увеличить количество контрактов на поставку труб большого диаметра, что особенно важно в сегодняшних условиях сокращения рынка ТБД и финансовой нестабильности», — отметил руководитель Ассоциации предприятий по переработке БУТ Михаил Рейнов.

По оценкам аналитиков, объем потребления стальных труб большого диаметра в последние годы действительно сокращается. Это связано со снижением объемов строительства магистральных газо‑ и нефтепроводов, заказчиками которых выступают крупнейшие потребители в лице госкомпаний: «Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и др. Рост потребления в сфере ЖКХ, для предприятий которой ЗТЗ поставляет значительную часть производимой трубной продукции, также вряд ли возможен, отмечает издание. С учетом предполагаемого сокращения финансирования программ по реконструкции объектов ЖКХ и строительства можно ожидать дальнейшей стагнации-снижения спроса в данном сегменте трубного рынка.

Ранее Загорский трубный завод подавал заявки на вступление в другие отраслевые организации, напоминает «Росбалт». В Ассоциации производителей труб компании отказали, сославшись на то, что загорское «производство не имеет действительных аттестаций и утвержденных «Газпромом» технических условий ни на какой вид трубной продукции». В свою очередь, Фонд развития трубной промышленности для детального рассмотрения вопроса о членстве запросил цели и задачи, которые АО «ЗТЗ» планирует достигнуть в рамках дальнейшего сотрудничества с НО «ФРТП», а также информацию о текущих ежемесячных объемах производства труб предприятием и планах производства до конца 2016 года.

«Обобщенных данных об итогах деятельности Загорского трубного завода в открытых источниках найти не удалось — как и получить комментарий от компании до публикации данной статьи, — подчеркивает «Росбалт». — Однако, судя по информации, размещенной на сайте предприятия, у ЗТЗ к настоящему моменту сложилось сотрудничество с целым рядом крупных российских компаний, среди которых «Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «СГМ-Мост» и др. При этом в основном речь идет о сравнительно небольших контрактах. Так, в ноябре прошлого года ЗТЗ завершил поставку партии ТБД объемом 5 тыс. тонн компании «СГМ-Мост» для строительства Керченского моста. В декабре ЛУКОЙЛ приступил к монтажу газопровода из труб большого диаметра, произведенных на ЗТЗ. 2017 год Загорский завод начал с получения контракта на поставку труб в теплоизоляции для ОАО «Ямал СПГ». В общей сложности будет поставлено 10 тыс. тонн труб большого диаметра для использования при строительстве второй очереди Южно-Тамбейского ГМК. В ближайшее время можно ожидать заключение контракта с ПАО «МОЭК»: в ноябре 2016 года на заводе была проведена инспекция энергетической компании, по результатам которой стальные трубы и фасонные изделия производства ЗТЗ были допущены к применению на объектах ПАО «МОЭК».

Вместе с тем, констатирует издание, эксперты пессимистично оценивают перспективы получения ЗТЗ новых заказов. Это объясняется не только сокращением спроса на трубы большого диаметра для ТЭК и ЖКХ, но и отсутствуем ЗТЗ в реестре поставщиков крупнейших российских потребителей — в первую очередь госкомпаний. Например, в прошлом году ЗТЗ неоднократно пытался получить сертификацию «Газпрома», но в ходе испытаний пробных партий труб подмосковного предприятия возникали вопросы к качеству и свойствам продукции. У ЗТЗ достаточно большая мощность для российского рынка: 500 тыс. тонн в год. Однако если компания не сможет поставлять трубы «Газпрому», то перспективы высокой загрузки предприятия сомнительны, отмечал ранее аналитик БКС Олег Петропавловский.

Не определился завод и с постоянным поставщиком качественного широкого листа. Изначально, сообщает «Росбалт», ЗТЗ получал лист от Алчевского металлургического комбината, однако в связи с осложнением ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике, на территории которой находится предприятие, руководство подмосковной компании вынуждено было сменить партнера. В конце 2016 года Загорский трубный завод сообщил о договоренностях с южнокорейским производителем металлопроката — компанией POSCO — о начале отгрузки широких стальных листов в адрес предприятия. Эксперты считают, что нестабильность рубля при условии валютного контракта между партнерами может сильно влиять на стоимость конечной продукции ЗТЗ, поскольку цена сырья в себестоимости труб превышает 80%.

Учитывая снижение инвестиционной активности ключевых потребителей труб большого диаметра, а также сокращение объемов финансирования строительных объектов и модернизации основных фондов ЖКХ со стороны государства, эксперты прогнозируют рост конкуренции в трубной отрасли. При этом, подчеркивает издание, важнейшим фактором успеха становится высокий уровень качества производимой продукции.