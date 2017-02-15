В России за неделю зафиксирована нулевая инфляция

Москва, , 16:40 — REGNUM В России за неделю (7−13 февраля) индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала февраля — 100,1%, с начала года — 100,7% (февраль 2016 г.: в целом за месяц — 100,6%, с начала года — 101,6%), сообщили в Росстате.

За неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, колбасу полукопченую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2−0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, крупа гречневая — на 0,7%, свинина, яйца куриные и масло подсолнечное — на 0,3−0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на лук — 1,5%, морковь — 0,7%, картофель — 0,6%, капусту белокочанную и огурцы свежие — 0,4%. В то же время свежие помидоры стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, инфляция за январь в России составила 0,6%. С 1 по 9 января 2017 года ускорилась до 0,3%. С 10 января недельная инфляция остается на уровне 0,1%. В 2016 году уровень инфляции в России составил 5,4%, а за 2015 год — 12,9%.