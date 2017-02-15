Впервые иностранные инвесторы запустили кредитование экономики ДНР

Донецк, , 16:01 — REGNUM



В феврале 2017 года на территории Донетчины, подконтрольной ДНР, впервые за 2,5 года предприятие-субъект хозяйствования зарегистрировало договор на привлечение кредита от иностранного инвестора. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 15 февраля заявил первый заместитель председателя ЦРБ ДНР Юрий Дмитренко, передает ИА REGNUM.

«Несколько дней назад первое предприятие-субъект хозяйствования Донецкой народной республики зарегистрировало договор на привлечение кредита от субъекта хозяйствования другого государства и получило регистрационное свидетельство Центрального Республиканского Банка. Предприятие-заемщик относится к пищевой отрасли промышленности, а сумма кредита исчисляется несколькими десятками миллионов российских рублей», — сказал Дмитренко.

При этом зампредседателя ЦРБ отказался назвать кредитора. По его словам, кредитные договора с иностранным инвестором оформляют и другие предприятия ДНР. «Еще несколько республиканских предприятий в настоящее время оформляют кредитные договора с иностранными инвесторами и в ближайшее время ими также будут получены кредиты», — добавил Дмитренко.

Он подчеркнул, что важным условием со стороны ЦРБ является борьба с оттоком капитала за рубеж, в частности, в виде завышенных процентных ставок по кредитам. Поэтому банком были установлены специальные прямые ограничения, которые предусматривают максимальную сумму платы по кредиту с учетом процентов, комиссий, неустоек и прочих платежей в размере 30% годовых.

«То, что субъекты хозяйствования других государств проявляют интерес к восстановлению производственного потенциала республики и готовы вкладывать свои деньги в ее развитие, является несомненным элементом доверия к будущему республики. И это лишний раз подтверждает слова главы ДНР Александра Захарченко о том, что как только закончатся военные действия, как только наступит мир, инвестиции в республику будут увеличиваться из года в год лавинообразно», — сказал Дмитренко.

Напомним, в ноябре 2016 года правлением Центрального республиканского банка были разработаны и утверждены Правила привлечения кредитов от нерезидентов, а в декабре они вступили в силу.

Кроме того, 15 февраля на Луганщине (под контролем ЛНР) шахта «Комсомольская» государственного унитарного предприятия (ГУП) «Антрацит» ввела в эксплуатацию новую лаву, запасы угля в которой составляют 600 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР.

«Трудовой коллектив шахты «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит» в очередной раз подтвердил свою репутацию бесспорного лидера угольной промышленности Луганской Народной Республики. Горняки «Комсомольской» успешно приняли в эксплуатацию новую лаву — первую новую лаву республики в 2017 году», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Министерство угля и энергетики ДНР проинформировало, что 16 февраля 2017 года в г. Торезе на шахте «Прогресс» государственного предприятия «Торезантрацит» состоится ввод в эксплуатацию 6-й лавы Северной панели №3 пласта h8 «Фоминской». Очистной забой смонтирован на глубине 1325 м. Длина очистного забоя составляет 300 метров, мощность пласта — 1,2 метра, запасы оцениваются в 650тыс. тонн угля.

Как сообщил директор шахты «Прогресс» Александр Клименчук, лава смонтирована на 100%, комплекс заряжен и проверен под нагрузкой. «Очистной забой оснащен механизированным комплексом 2КД-90, комбайном РКУ-10, скребковым конвейером СП-251.13. Некоторое оборудование, в частности крепь, поставлено на шахту благодаря Торезскому ремонтно-механическому заводу», — сказал Клименчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава ДНР Захарченко заявил, что уже весной 2017 года в Горловке может заработать крупнейший в Украине химзавод «Стирол» (принадлежит группе Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа). При этом руководство группы разрабатывает план запуска семи предприятий химической и фармацевтической отраслей, которые в 2014 году были остановлены из-за боевых действий. «Сейчас готовится план запуска «Стирола», — уточнил Захарченко.