Гройсман о «повышении» цен на газ для жителей Украины: «Я не допущу»

Ранее ряд СМИ сообщил, что с 1 апреля 2017 г. цены на газ для жителей Украины могут увеличиться на 40%

Киев, , 15:49 — REGNUM Власти Украины не допустят роста цен на голубое топливо для населения страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, слова которого обнародовала пресс-служба Кабинета министров.

«Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для потребностей населения, — сказал Гройсман. — А те, кто заявляет о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение».

Ранее ряд СМИ сообщил, что с 1 апреля 2017 г. цены на газ для жителей Украины могут увеличиться на 40%.

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