Среда, 15 Февраля 2017 года
16:25:36 МСК

В Ставрополе возобновят производство автоприцепов

Экономика
Производство будет создано на базе технопарка, неподалеку от бывшего крупнейшего в России завода «Автоприцепы-КАМАЗ»
Автоприцеп
Иллюстрация: Puerulun.ru
Автоприцеп

Ставрополь, 15 февраля 2017, 15:44 — REGNUM  

В Ставрополе возобновят производство автомобильных прицепов. Новый завод будет создан на базе технопарка в Северо-Западном районе краевой столицы.

Инвестором по созданию завода по производству прицепной техники выступила компания «Ставприцеп-инвест». Компания построит завод, стоимостью 107 млн рублей, на собственные средства.

Завод будет производить прицепную технику для грузового автотранспорта, включая прицеп-зерновоз, прицеп-самосвал, полуприцеп бортовой-шторный контейнеровоз.

Когда завод сможет заработать на полную мощность, он будет производить 720 единиц техники в год на сумму более 725 млн рублей.

Инвестор, компания «Ставприцеп-инвест», включен в число резидентов регионального индустриального парка «Северо-Западный» в Ставрополе. Такое решение принято на Координационном совете Минэкономразвития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Отметим, что с 1968 года в Ставрополе работал крупнейший в России завод по производству прицепной техники для большегрузных автомобилей отечественного и зарубежного производства — ОАО «Автоприцеп — КАМАЗ».

Он производил автомобили «СЗАП» на базе шасси «КАМАЗ», прицепную автомобильную, сельскохозяйственную технику, шасси прицепов и полуприцепов, тележки под цистерны, лесовозы, фургоны, зерновозы, а также устанавливал бортовые и самосвальные платформы на автомобили «КАМАЗ».

Всего в арсенале завода было 20 базовых моделей и 80 их модификаций с возможностью применения большого пакета опций. До 2015 года завод успел выпустить около миллиона единиц прицепной техники.

После этого завод был закрыт, а на его базе создан частный индустриальный парк «Мастер» для малого и среднего бизнеса, в котором сейчас работает 32 резидента.

Теперь выпуск автоприцепов в регионе решено возобновить, но не на базе бывшего завода, а в технопарке, расположенном в том же районе Ставрополя.

«Ставрополье владеет всеми ресурсами и опытом для производства прицепной техники. Рынок показал, что этот сектор просел с уходом специализированного предприятия, поэтому новое предприятие способно закрыть потребности региона», — сообщил вице-премьер региона по экономике Андрей Мурга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Технопарки, индустриальные парки
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Ульяновскую депутата-взяточницу «наказали» штрафом
УльяновскРоссия Коррупция Политика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»
МоскваРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
Набиуллина рассказала о проблемах, с которыми столкнутся автовладельцы
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
В Госдуме считают, что регионы переплачивают по ОМС за самозанятых
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
«Россия не намерена обсуждать с США возвращение Крыма Украине»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Пушков: Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Конкуренция зарубежным Visa и MasterCard? Это не про стерильный «Мир»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Самое положительное отношение у граждан – к Путину и Брежневу: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
15.02.17
Здание училища, где учился Гагарин, попало в план приватизации
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
ещё главное