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В Ярославле закупки муниципальных предприятий переводят на новую площадку

Экономика
Мэрию заподозрили в лоббировании интересов частной фирмы
Мэрия Ярославля
© ИА REGNUM
Мэрия Ярославля

Ярославль, 15 февраля 2017, 15:36 — REGNUM  Мэрия Ярославля планирует перевести закупки в электронной форме собственных предприятий на одну площадку — «НПО «Верхневолжский торговый союз». Это предполагает приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В приказе муниципальным автономным учреждениям и акционерным обществам, 100% акций которых находятся в собственности города, рекомендуется проводить закупки в электронной форме именно на этой площадке. Кроме того, приказ рекомендует обеспечить по результатам закупки экономию не менее 10%. Также все предприятия обязуются согласовывать изменения плана закупок с мэрией.

«Это делается для того, чтобы контролировать закупки принадлежащих городу предприятий, уйти от закупок у единственного поставщика, чем часто пользуются предприятия», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, напротив, считает, что такие меры приведут к ограничению конкуренции и, в конечном счете, повредят муниципальной экономике.

«Юридически все, наверно, чисто, предприятиям просто «рекомендуют» перейти на одну площадку. Но фактически речь идет об ограничении конкуренции и о создании заработка для частной компании — этой торговой площадки. Эта частная компания получает возможность делать деньги из воздуха. Понятно, что городские предприятия не смогут ослушаться, они перейдут на эту площадку. А поставщики товаров и услуг, которые захотят работать с этими муниципальными предприятиями, вынуждены будут зарегистрироваться там, оплачивать регистрацию и комиссию. Серьезные крупные поставщики вообще могут не прийти на такую маленькую местную площадку, и тогда подряды будут брать «свои», специально заведенные фирмы. А это приведет к убыткам муниципальных предприятий. Эта схема нехорошо пахнет», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

На сайте «НПО «Верхневолжский торговый союз» торги в последние месяцы проводят исключительно предприятия, принадлежащие мэрии города: «Ярославльводоканал», «Яргортеплоэнерго», «Вознесенский», «Яргорэнергосбыт». При этом большинство конкурсных процедур последних месяцев либо признаны несостоявшимися, либо отменены.

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