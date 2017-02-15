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Темпы развития промышленности Ставрополья выше, чем в среднем по России

Экономика
В крае за 2016 год создано четыре новых промышленных предприятия, реализованы проекты по модернизации и техперевооружению восьми предприятий
Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Ставрополь, 15 февраля 2017, 15:16 — REGNUM  

В Ставропольском крае промышленность развивается активнее, чем в среднем по стране. По этому показателю регион в лидерах по СКФО. Индекс промышленного производства Ставрополья составил по итогам 2016 года 108% и превысил российский показатель на 6,9%. Ставрополье в числе лидеров по субсидиям на развитие производство.

На заседании в региональном правительстве 15 февраля озвучено, что индекс промышленного производства Ставрополья опережает аналогичный показатель по СКФО на 0,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. По данным Ставропольстата, индекс промпроизводства округа в среднем составил 107,5%. Лидером по этому показателю стала республика Дагестан, где индекс составил 136,3%.

В обрабатывающих производствах индекс составил 110%, что выше российского показателя на 9,9%. Окружной показатель превышен на 2%. Ставрополье отгрузило промышленной продукции на 344,1 млрд рублей. Рост объема составил 8,1% к 2015 году. В обрабаты­вающих производствах отгружено продукции на сумму 256,3 млрд рублей (также рост 8,1%).

Ставропольский край вошел в тройку лидеров регионов по количеству соглашений и объему субсидий в 2016 году в промышленную сферу. Как сообщало ранее ИА, че­тыре предприя­тия края получают субсидии из федерального бюджета на компенса­цию части затрат по уплате процентов по кредитам (АО «Монокри­сталл», ОАО «Арнест», ООО «СтавСталь», ООО «ПК СтроймонтажЮг»).

На условиях софинансирования 13 заводам предоставлены субсидии на модернизацию производств на общую сумму 50 млн рублей. Эту меру поддержки получили только три региона России.

В 2016 году в крае на 3,6% вырос объем выработки электроэнергии. Он составил 19,4 млрд кВт.ч. На 3,1% вырос объем потребления электроэнергии.

В крае вве­дены в эксплуатацию четыре авто­мобильные газонаполнительные ком­прес­сорные станции в городах Но­воалександровск, Изобиль­ный, Светлоград и Ипатово. Таким образом, на сегодняшний день в крае дей­ствует 15 АГНКС. Ещё девять планируется запустить в 2017 году.

В рамках проекта расширения мощности нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума в Ипатовском районе завер­шено строительство нефтеперекачивающей НПС-4 с объемом инвестиций около 6 млрд рублей. В Изобильненском районе продолжается строительство аналогичной НПС-5 стоимостью около 7 млрд рублей.

Отметим также, что по данным Старопольстата, в Ставропольском крае расширилось производство пищевых продуктов и напитков, изделий из кожи и пластмассовых изделий, продукции химических производств.

В целом по субъектам СКФО отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 533,1 млрд рублей, в том числе в добыче полезных ископаемых в объеме 22,7 млрд руб., что по сравнению с 2015 г. на 4,9% больше, в обрабатывающих производствах — 377,6 млрд руб. (на 6% больше), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 132,8 млрд рублей (на 10,2% больше).

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Промышленность
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