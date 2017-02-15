«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»

Москва, , 14:59 — REGNUM Как показывает официальная статистика, дебетовыми и кредитовыми картами в стране пользуются от 40 до 60% (в зависимости от региона России). Но даже активным пользователям банковского пластика, как правило, безразлично какому оператору принадлежит его платежная карта Visa, MasterCard или «Мир», заявила корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор кафедры Банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Бунич.

«Платежные карты АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») могут заинтересовать граждан по разным причинам. Так, все бюджетники России с 2018 года смогут получать свои доходы только используя карту «Мир». Согласно федеральному закону № 161 — ФЗ «О Национальной платёжной системе» до 1 января 2018 года все виды бюджетных выплат физическим лицам должны осуществляться на банковские счета, привязанные к национальным платежным инструментам, а операции с платежными картами, на которые зачисляются выплаты, должны осуществляться только с использованием национальных платежных инструментов», — напомнила Бунич.

«Нововведение имеет определенные сложности и минусы для российских граждан: технические сложности перехода на новую карту (переоформление действующих карт в банках); запрет распоряжаться средствами на счетах, привязанных к карте «Мир» при помощи карт других платежных систем; открытие специальных счетов (отдельных от других счетов клиента банка); невозможность использования карты «Мир» при загранпоездках; увеличение наличного оборота; монополизация рынка платежных карт. Но финансовый мегарегулятор — Банк России, как проводник денежно-кредитной политики страны, старается их ввести», — пояснила эксперт.

«Также торопит процесс правительство РФ, в рамках программ национальной безопасности. Вопрос о создании Национальной платежной системы РФ и Национальной системы платежных карт был стимулирован санкциями, которые три года назад Российской Федерации объявили США и страны Евросоюза. Одним из элементов санкций со стороны США изначально планировалось блокирование платежных карт Visa и MasterCard жителей России», — отметила Бунич.

«Платежная система в любой стране — важнейшая составляющая финансовой системы и внешнее вторжение может надолго парализовать экономику и привести к необратимым социальным последствиям. Государственная инициатива перехода на Национальную платёжную систему и карту «Мир» стоит на защите интересов граждан и государства в целом. Конечно, определенные сложности для российских граждан на начальном этапе возможны, но по мере развития Национальной платёжной системы они будут отрегулированы, технология усовершенствована. Аналогичную практику показало развитие национальных платежных систем в Китае и Белоруссии», — высказала свое мнение эксперт.

Н сегодняшний день участниками платёжной системы «Мир» являются 177 кредитных организаций, 47 коммерческих банков эмитируют платёжные карты, 94 банка обслуживают карту «Мир» в банкоматах. Национальная система платежных карт заключила несколько кобейджинговых соглашений с MasterCard, Japan Credit Bureau и American Express о выпуске совместных карт, которые в России будут работать как «Мир», а за рубежом — как карты соответствующих платёжных систем.

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