В Костромской области на содержание «Вечного огня» за год уйдет более 7 млн

Кострома, , 14:25 — REGNUM В Костромской области на ремонт и благоустройство мемориалов «Вечный огонь» и на техническое обслуживание газового оборудования органами местного самоуправления в муниципальных образованиях запланировано семь миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Профильные органы региональной власти и органы местного самоуправления реализуют меры по содержанию и ремонту воинских мемориалов «Вечный огонь» совместно. Об исполнении поручения президента об учете и бесперебойном функционировании мемориалов доложил директор регионального департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик.

Сейчас на территории 19 муниципальных образований региона находятся 30 военно-мемориальных объектов с «Вечным огнем» и «Огнем памяти». Мониторинг их состояния ведется в Костромской области департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2016 году в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, органами местного самоуправления проведены работы по ремонту и благоустройству мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти», диагностике и техническому обслуживанию газового оборудования на общую сумму более 6,8 млн рублей. В 2017 году на эти цели запланировано еще больше — свыше семи миллионов рублей. Данный вопрос находится на жестком контроле департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области.