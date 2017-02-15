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В России штрафы «чёрным» лесорубам могут вырасти в 5 раз

Экономика
Самые большие таксы для Московской области и Москвы, при незаконных рубках, повлекших уничтожение деревьев, штраф составит 18 тыс. 500 рублей за кубометр
Лесоруб
Иллюстрация: Comfortprestige.ru
Лесоруб

Москва, 15 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  Минприроды России определило таксы для исчисления размера ущерба при взыскании с «черных» лесорубов. Проект постановления правительства РФ «Об утверждении Особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» проходит процедуру общественного обсуждения до 10 марта 2017 года, сообщили в Минприроды.

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской: «В проекте документа впервые вводится плата за имущественный вред в результате нелегальной рубки правообладателю лесного участка, а также плата за самовольное размещение объектов строительства — в пятикратном размере арендной платы».

Проект постановления, разработанный Минприроды России, учитывает специфику исчисления вреда, причиненного лесам как природному ресурсу и экологической системе.

Постановление правительства РФ устанавливает самые большие таксы для Московской области и Москвы. При незаконных рубках, повлекших уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев такса составляет 18 тыс. 500 рублей за кубометр, при повреждении, не влекущем прекращения роста деревьев — 7500 рублей за кубометр.

При этом предусмотрена такса за один поврежденный до степени его уничтожении или срубленный кустарник — 629 рублей, если повреждение не повлекло прекращение роста кустарника. — 296 рублей за единицу.

В Иркутской области таксы составляют 4110 и 822 рублей соответственно за кубометр деревьев, за единицу кустарника — 139,7 и 65,8, в Липецкой области — 12 000 и 2400 рублей за кубометр деревьев, за единицу кустарника 408 и 193 рублей.

Наименьшая такса установлена в Республике Саха (Якутия) — 2050 и 410 рублей за кубометр деревьев и 69,7 и 32,8 за единицу кустарника и в Республике Бурятия — 3280 и 656 рублей за кубометр деревьев и 111, 5 и 52,5 за единицу кустарника .

В ряде случаев при исчислении вреда, причиненного в результате незаконной рубки, выкапывания, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, на вырубках, находящихся в стадии лесовосстановления, в лесных генетических резервах, плантаций молодняка естественного происхождения размер таксы подлежит увеличению в 2 раза.

При исчислении вреда, причиненного в связи с нарушением лесного законодательства в защитных лесах, особо защитных участках размер таксы увеличится в 2 раза, на особо защитных участках защитных лесов — в 3 раза; в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях — в 5 раз.

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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