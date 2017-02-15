Среда, 15 Февраля 2017 года
14:53:19 МСК

Шувалов призвал развивать экспорт в Китай, Вьетнам и Иран

Экономика
По словам Шувалова, европейский рынок очень сложный, но экспорт в этом направлении тоже нужно развивать

Москва, 15 февраля 2017, 14:16 — REGNUM  России следует заниматься развитием экспорта не только в европейском направлении, но и в Китай, Вьетнам и Иран. Это благоприятные для российского экспорта рынки, заявил журналистам вице-премьер России Игорь Шувалов сегодня, 15 февраля.

«На данный момент это Китай, Вьетнам, Иран. Не менее приоритетен рынок Европейского союза, он для нас очень важный, это большой рынок, но очень сложный», — сказал Шувалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января на Всемирном экономической форуме в Давосе (Швейцария) Шувалов сообщил, что американские бизнесмены заинтересованы в контактах с Россией. Представители бизнеса США предложили организовать бизнес-диалог «Россия-США».

Читайте ранее в этом сюжете: Шувалов: Бизнесмены США настроены вести с РФ бизнес-диалог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международная торговля
Главное сегодня
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»
МоскваРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
Набиуллина рассказала о проблемах, с которыми столкнутся автовладельцы
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
«Россия не намерена обсуждать с США возвращение Крыма Украине»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Сводка из Донбасса: В Донецке взрывная волна повредила 11 домов и больницу
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
Пушков: Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Конкуренция зарубежным Visa и MasterCard? Это не про стерильный «Мир»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Самое положительное отношение у граждан – к Путину и Брежневу: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
15.02.17
Инга СлажинскайтеВаряг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное