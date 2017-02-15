Шувалов призвал развивать экспорт в Китай, Вьетнам и Иран

По словам Шувалова, европейский рынок очень сложный, но экспорт в этом направлении тоже нужно развивать

Москва, , 14:16 — REGNUM России следует заниматься развитием экспорта не только в европейском направлении, но и в Китай, Вьетнам и Иран. Это благоприятные для российского экспорта рынки, заявил журналистам вице-премьер России Игорь Шувалов сегодня, 15 февраля.

«На данный момент это Китай, Вьетнам, Иран. Не менее приоритетен рынок Европейского союза, он для нас очень важный, это большой рынок, но очень сложный», — сказал Шувалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января на Всемирном экономической форуме в Давосе (Швейцария) Шувалов сообщил, что американские бизнесмены заинтересованы в контактах с Россией. Представители бизнеса США предложили организовать бизнес-диалог «Россия-США».

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