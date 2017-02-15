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Марийский НПЗ зарезервировал участок в 80 га для расширения производства

Экономика
План по модернизации производства рассчитан на пять лет

Йошкар-Ола, 15 февраля 2017, 13:57 — REGNUM  Марийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в рамках расширения производства зарезервировал участок земли в размере 80 га. Об этом заявил министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Пашин, сообщает ТАСС.

«Марийский нефтеперерабатывающий завод имеет план по модернизации предприятия. Сейчас предприятие взяло около 80 га под расширение площади. Это большие вложения, и я думаю, что план будет рассчитан минимум на пять лет. Даже сейчас компания делает большие вложения на проектно-сметную документацию», — отметил министр.

По его словам, в настоящее время завод загружен на 100%, покупая нефть у «Транснефти». Масштабная модернизация и расширение производства необходимы для роста объемов переработки.

ИА REGNUM напоминает, Марийский НПЗ (входит в группу компаний «Новый поток») является одним из крупнейших предприятий республики. Фактическая мощность переработки завода составляет более 1,6 млн тонн нефти в год с возможностью выпуска более 20 видов нефтепродуктов, в число которых входят: бензин газовый стабильный, авиационный керосин ТС-1, технический керосин, различные виды печных и судовых топлив, мазут, вакуумный газойль, гудрон, который перерабатывается в 10 марок дорожных битумов.

По информации пресс-службы предприятия, по итогам декабря прошлого года мощность переработки нефти Марийским НПЗ составила 148 тыс. тонн, что в годовом выражении достигает 1,75 млн тонн. В 2016 году предприятие на 2% увеличило выпуск светлых нефтепродуктов. Ввод в эксплуатацию четвертого поста налива в автоцистерны позволил увеличить отгрузку моторных топлив почти на 20% — с 1,7 тыс. тонн в сутки до 2,1 тыс. тонн в сутки.

Также в прошлом году более чем вдвое увеличился общий объем продукции, реализуемый автоналивом — до 548 тыс. тонн в год.

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