Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 1,1 руб. – до 58,23 руб

Москва, , 13:53 — REGNUM Банк России снизил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю на 16 февраля, говорится в сообщении регулятора.

Так, стоимость евро к рублю уменьшилась на 1,27 руб. и составила 60,02 руб. Курс доллара снизился на 96,69 коп. и достиг показателя 56,77 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 1,1 руб. — до 58,23 руб.