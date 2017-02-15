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В Нижегородской области ФАС и ОНФ спорят о цене на «катание мусора»

Экономика
ОНФ обвинил ФАС в противодействии созданию регионального оператора по обращению с ТБО
Мусорный контейнер
Messir
Мусорный контейнер

Нижний Новгород, 15 февраля 2017, 13:51 — REGNUM  В Нижегородской области активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обвинили руководство регионального управления ФАС РФ в сговоре с перевозчиками отходов и противодействии созданию регионального оператора по обращению с ТБО.

Как сообщает КоммерсантЪ, ФАС в очередной раз раскритиковала принятую областным правительством территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая жестко привязывает географию сбора и вывоза бытового мусора из районов Нижнего Новгорода и области к крупным межмуниципальным полигонам. Таких полигонов пока построено пять из девяти запланированных.

Руководитель нижегородского управления ФАС Михаил Теодорович считает, что это убивает конкуренцию между перевозчиками мусора, а «вывоз отходов из Арзамаса в Кстово выглядит безумием».

«Нам говорят, что нужен порядок, но у авторов этой концепции он видится как среднеарифметическое между концлагерем и кладбищем. Такой порядок порядка не наведет», — заявил Теодорович. По его мнению, при высоких и длинных перегонах между муниципалитетами и полигонами ТКО, к которым они привязаны, перевозчикам проще сбрасывать отходы в овраги. В ФАС считают, что территориальная схема никак не учитывает фактического развития города, планов застройки, транспортной ситуации. На все это накладывается географическая матрица вывоза мусора, никаким образом не сшитая с предыдущей. Отсутствие конкуренции с жестким закреплением долей рынка за каждым из пяти существующих полигонов ТКО приведет в итоге к росту цен и чрезмерной нагрузке на население.

За подготовленную правительством территориальную схему вступился член ОНФ Илья Савинов, раскритиковав ФАС. Он обвинил Теодоровича в том, что антимонопольная служба пытается затянуть создание регионального оператора, который будет отвечать за работу схемы, что и приводит к несанкционированным свалкам.

«Дело перевозчика — перевозить мусор. В чем ущемляются его права, если региональный оператор будет платить ему за километраж? Все тарифы будет устанавливать РСТ, никакого саморегулируемого рынка перевозок мусора не будет», — заявил активист ОНФ.

В ответ на это Теодорович ответил, что перевозчиков вообще никто не спрашивал при подготовке этой территориальной схемы, по которой «катание мусора» станет основной составляющей тарифа. В качестве положительного примера привели Кострому, где тариф полигона, уже имеющего комплекс по сортировке и переработке мусора, составляет 168 млн руб. за кубометр ТКО, почти вдвое ниже нижегородских тарифов.

Савинов в ответ обвинил ФАС в «сговоре» с компаниями по перевозке мусора: «По мнению ОНФ, серый рынок мусора будет существовать, пока не появится региональный оператор и не будет разделения платежей».

Полемика между руководством УФАС и представителем «Народного фронта» обострилась на фоне информации, что Нижегородская область готова войти в пятерку пилотных регионов, которые раньше других введут у себя институт регионального оператора по обращению с отходами. В Минэкологии Нижегородской области видят крупные полигоны в роли региональных операторов, отвечающих за всю цепочку сбора, перевозки, сортировки, переработки и захоронения ТКО. Против этого возражает УФАС.

По словам заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Натальи Мочалиной, за последние два месяца сразу три заявки на реализацию инвестпроектов по строительству полигонов в Арзамасском, Сергачском районах и в городе Выксе поступили на рассмотрение в правительство региона. По мнению чиновников, интерес инвесторов к полигонам связан именно с принятием терсхемы по обращению с отходами.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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