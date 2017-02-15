На Украине из-за блокады остановилось шесть заводов

Киев, , 13:50 — REGNUM В феврале 2017 года на Украине шесть крупных заводов прекратили работу из-за блокады активистами железнодорожного сообщения с отдельными регионами Донбасса (ДНР и ЛНР). Десятки тысяч сотрудников остались без работы, и ушли в вынужденные отпуска. Данную информацию по состоянию на 15 февраля подтверждают пресс-службы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, группы «Метинвест» и корпорации «Индустриальный союз Донбасса», передает ИА REGNUM.

В частности, 13−15 февраля консервации производств произошли на Енакиевском металлургическом заводе и Авдеевском коксохимическом заводе (остановлен в начале февраля 2017 года, входят в состав группы «Метинвест» корпорации СКМ, принадлежит кипрскому оффшору украинского олигарха Рината Ахметова); Алчевском металлургическом комбинате, Алчевском коксохимическом заводе и Днепровском металлургическом комбинате им. Э. Дзержинского (входят в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», предприятия возглавляет швейцарская компания Carbofer, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину); Краматорском ферросплавном заводе (бенефициарами КФЗ являются оффшор Solarmo Holdings Limited и гражданин РФ, член совета директоров Россита-банка Евгений Иванов).

Так, 15 февраля пресс-служба миссии ОБСЕ проинформировала, что в г. Енакиево (Донетчина, под контролем ДНР) на грани остановки оказалось градообразующее предприятие — Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ). Отмечается, что в случае продолжения блокады железнодорожного сообщения через месяц на предприятии остановятся две доменные печи. По словам руководителя металлургического предприятия это потенциально приведет к потере до 15 000 рабочих мест в сталелитейной отрасли.Также в сообщении отмечается, что 12 февраля наблюдатели видели, что в подконтрольном Украине городе Горское (63 км к западу от Луганска) на месте, где железнодорожные пути были перекрыты стволами деревьев, у палатки по-прежнему находились двое невооруженных мужчин, одетых в камуфляж (блокадники). На этом месте наблюдатели также видели одного полицейского.

Ранее, 13 февраля в г. Алчевск (Луганщина, под контролем ЛНР) вынужденно остановились на «горячую» консервацию два крупных завода — Алчевский металлургический комбинат (АМК) и «Алчевсккокс». АМК полностью прекратил выплавку чугуна из-за нехватки железорудного сырья, который поставлялся с горно-обогатительных комбинатов группы «Метинвест».

«Прекратили работу из-за блокирования железной дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы «ИСД» — сообщили на предприятии.На предприятии информируют, что на выход из режима консервации понадобится не менее 10 дней с момента поступления сырья на склады. При этом в ИСД заверили, что собственник заводов сохранит все социальные обязательства перед своими сотрудниками и полный размер зарплаты во время вынужденного простоя.

Днем ранее, 12 февраля, в Краматорске (Донетчина, под контролем Украины) приостановил работу доменной печи Краматорский ферросплавный завод (КФЗ). Руководство предприятия также сослалось на отсутствие сырья из отдельных регионов Донбасса.

Напомним, с февраля 2017 в режиме консервации функционирует Авдеевксий коксохим, который также не получает коксующийся уголь из ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года на Луганщине украинские «активисты» взорвали ж/д пути, ведущие к Алчевскому меткомбинату, на участке железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная. По состоянию на 14 февраля в рамках промышленной блокады на Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину с ДНР и ЛНР. Так, на Луганщине заблокировано железнодорожное сообщение в районе станции Светланово и н.п. Горское-Золотое. Блокада осуществляется уже 20 дней. За это время было пресечено перемещение около 14 400 вагонов (около 250 поездов). На Донетчине ж/д сообщение заблокировано в районе Бахмута (12 дней). За это время «блокадники» не пропустили около 7200 вагонов (около 120 поездов). Также в регионе блокируется движение грузовых поездов в районе станции Кривой Торец. Блокада осуществляется четыре дня, за это время не пропустили 12 500 вагонов (около 210 поездов).

Справка: промышленная блокада Донбасса началась 25 января 2017 года при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка. Участники акции требуют прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, начать борьбу с контрабандой товаров, освободить украинских пленных и признать захваченные районы Донбасса «оккупированными». СБУ отмечала, что блокада наносит государству колоссальные убытки. На Донетчине по факту блокирования жд-сообщений было открыто четыре уголовных производства.