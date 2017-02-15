Задолженность за газ Ярославской области достигла 7 млрд рублей

Ярославль, , 13:52 — REGNUM По оперативным данным на середину февраля задолженность за природный газ в Ярославской области составила 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долги выросли на 1,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании Газпром межрегионгаз Ярославль.

Значительная часть долга у ОАО «ТГК-2» — 3,9 млрд рублей. При этом в январе генерирующая компания снизила задолженность на 1 млрд 173 млн рублей, что превысило сумму январской поставки.

Большие долги накопили теплоснабжающие организации. Их суммарный долг составляет 2,8 млрд рублей. Это выше прошлогодних показателей на 400 млн. Более 1 млрд рублей составляет долг АО «Ярославская генерирующая компания», принадлежащая Правительству Ярославской области. Однако это не помешает взаимодействию Газпрома с региональным правительством.

«Сейчас наметились четкие пути взаимодействия с Правительством Ярославской области, и они вышли на новый уровень. Руководство региона понимает ту непростую ситуацию, которая сложилась в области, и пытается решить существующие проблемы с долгами за газ. В стадии проработки — договоренность о реструктуризации долгов сроком на пять лет при условии полного обеспечения текущих платежей. Кроме того, в наш регион возвращается Программа газификации, которая была свернута с 2013 года. Уже утверждена общая Программа газификации регионов Российской Федерации, в которую включена и Ярославская область с объемом инвестиций в сумме 1,8 млрд рублей до 2020 года», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков.