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Китайские туристы облюбовали родину Санта-Клауса

Экономика
Финская Лапландия фиксирует двукратный рост числа туристов из Поднебесной
Деревня Санта-Клауса
Иллюстрация: (сс)Ruslan0202
Деревня Санта-Клауса

Хельсинки, 15 февраля 2017, 13:28 — REGNUM  Число ночёвок туристов из Китая в отелях финской Лапландии в январе-ноябре 2016 года увеличилось на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает издание The Helsinki Times со ссылкой на финскую Ассоциацию предприятий туристического и ресторанного сектора MaRa.

Деревня Санта-Клауса
Иллюстрация: (сс)Ruslan0202
Деревня Санта-Клауса

Темпы роста числа китайских путешественников были высокими и в целом по Финляндии: число ночёвок туристов из КНР за 11 месяцев прошлого года увеличилось приблизительно на 20−30%. В MaRa подчеркивают, что перспективы для туристической отрасли Финляндии напрямую связаны с растущим средним классом в Китае. Как отмечают в организации, отели Лапландии могут быть переполнены во время пика туристического сезона, однако сезонные колебания спроса все ещё остаются заметным.

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Стоит отметить, что последние два года на фоне падения турпотока из России финский туристический бизнес все чаще говорит о возможностях, связанных с китайским направлением.

Напомним, связи с колебанием валют и введением санкций в 2014 году количество приезжающих в Финляндию российских туристов резко сократилось. По данным финской стороны, спад составил 58%. Однако в последние месяцы наблюдается постепенное восстановление российского турпотока благодаря укреплению рубля. В частности, в период новогодних праздников трафик на границе между Россией и юго-восточной Финляндией вырос примерно на 10%.

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Туризм
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