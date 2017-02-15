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Глава Сейма Литвы признал: остановить строительство БелАЭС – невозможно

Экономика
Но отказаться от покупок электроэнергии – можно
БелАЭС
Иллюстрация: (сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч
БелАЭС

Вильнюс, 15 февраля 2017, 13:24 — REGNUM  У Литвы нет возможностей остановить строительство Белорусской АЭС, заявил сегодня, 15 февраля, в эфире радиостанции Žinių radijas председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис. По его словам, Литве необходимо сосредоточиться на безопасности станции.

БелАЭС
Иллюстрация: (сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч
БелАЭС

«Мы говорим, в первую очередь, о безопасности. Об остановке строительства станции, наверное, сколько бы мы ни пытались говорить, наверное, добиться этого невозможно, но не покупать электроэнергию всегда можно», — сказал он.

По словам председателя Сейма, соседние страны понимают обеспокоенность Литвы безопасностью строящейся БелАЭС: «Да, эта позиция Литвы находит понимание. Иногда в этих странах бывает так, что они вроде бы пытаются сомневаться, но когда мы начинаем говорить о небезопасности, все понимают. Все прекрасно помнят пример Чернобыля и поэтому не сомневаются, что должна быть обеспечена безопасность».

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