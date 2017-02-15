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Жителям Самарской области задолжали зарплату на общую сумму 51,6 млн рублей

Экономика
За январь 2017 года долги по зарплате увеличились на 7,1 млн рублей

Самара, 15 февраля 2017, 13:22 — REGNUM  По сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по зарплате по состоянию на 1 февраля 2017 года, суммарный долг увеличился за месяц на 7,1 млн. рублей (на 16,0%) и составила 51,6 млн. Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Вся задолженность сложилась в организациях обрабатывающих производств и образования. Просроченная задолженность по заработной плате пришлась на городские округа Тольятти, Октябрьск и муниципальный район Сызранский.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчете Самарастата на 1 сентября 2016 года суммарный долг по зарплате в регионе составил 2,5 млн рублей, в то время как многомесячная задолженность перед работникам «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий составляла на тот момент 64 млн рублей. Этот факт стал неприятным сюрпризом для работников предприятия, перекрывавших 29 августа прошлого года федеральную трассу М5 в Тольятти, чтобы напомнить властям о своей проблеме.

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