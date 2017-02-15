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Более 25 госучреждений Эстонии могут расселить из столицы по провинции

Экономика
Это самая масштабная программа «расселения» госучреждений за всю историю Эстонской Республики

Таллин, 15 февраля 2017, 13:21 — REGNUM  Министр госуправления Эстонии, член правящей Центристской партии Михаил Корб предлагает расселить более 25 базирующихся в Таллине госучреждений и ведомств по разным городам страны. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает эстонское Raadio 4.

По мнению автора идеи, это будет иметь большой эффект с точки зрения региональной политики и помешает опустошению эстонской глубинки. В департаментах и целевых учреждениях, которые оказались в списке выселяемых из столицы госструктур, комментировать эту инициативу не спешат.

Сообщается, что в целях предотвращения паники среди госслужащих столичных учреждений документ о планах министерства носит гриф «Для служебного пользования» и не предназначен для открытой публикации. По этой причине документ не комментируют другие связанные с вопросом министерства, например, экономики или финансов.

Известно, что из столицы Эстонии будут выведены полностью или частично 25 госучреждений. Так, Департамент статистики планируется перевести в Вильянди со штатом в 50 сотрудников, а представительство департамента в Тарту будет расширено. В самом ведомстве считают, что кардинальных изменений этот переезд не повлечет, за исключением отдельных рабочих моментов. Фонд развития предпринимательства EAS будет переведен в Раквере со 150 сотрудниками. В EAS отказываются комментировать предложение министра.

Ветеринарно-продовольственный департамент с 50 работниками переедет из Таллина в Йыгева. ГАО «Эстонская лотерея» (Eesti Loto) будет размещаться в Куресааре на острове Сааремаа, а Фонд интеграции и миграции MISA — в Нарве. Руководство MISA уже поддержало такое предложение, обосновав это тем, что «благодаря переезду будут созданы десятки мест для носителей эстонского языка, и в Нарве будет чаще звучат эстонская речь».

Окончательный список и детали смены адресов госучреждений станут известны до конца февраля после обсуждения в правительстве Эстонии. Расселение госучреждений аргументируют как развитостью электронных средств связи в республике, так и ее относительно малыми размерами: из столицы до любого города с госучреждением можно будет добраться за полтора-два часа максимум.

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