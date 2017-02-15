Татария договорилась о сотрудничестве с пятью добывающими компаниями

Проекты могут быть реализованы и в других регионах РФ

Казань, , 13:15 — REGNUM Татария в декабре 2016 года подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями «Газпром», «Газпром нефть», «Новатэк», «Сибур» и «Таиф». Документ предполагает реализацию проектов в области потребления и переработки природного газа, следует из ежеквартального отчета «Газпрома».

Соглашение подписано «в целях развития взаимовыгодного сотрудничества в области потребления и переработки природного газа, этана и пропан-бутановых углеводородов в нефтехимическую продукцию на существующих и вновь создаваемых мощностях в Республике Татарстан и, возможно, других регионах Российской Федерации», говорится в отчете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне прошлого года председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков говорил, что при поддержке властей региона к 2019 году в Татарии появятся 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В декабре в регионе запустили 6 новых АГНКС, их общее число составило 19 станций.

В январе текущего года замминистра экономики республики Рустам Сибгатуллин сообщил, что по итогам 2016 года в Татарии было переоборудовано на газ 834 транспортных средства. В 2017 году по программе развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) планируется перевести на газ 1,5 единиц транспорта.