Госдума вводит преференции для малого бизнеса в сфере рекламы

Москва, , 13:12 — REGNUM Для малого и среднего бизнеса будет установлена минимальная доля рекламных конструкций, которыми представители малого и среднего бизнеса будут вправе владеть без проведения торгов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроект устанавливает минимальную долю рекламных конструкций каждого типа (вида), владельцы которых должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства (не менее 20% от каждого типа вида). При этом органы местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ получат право установить иную минимальную долю, но она не должна быть менее 20%. За нарушение норм законодательства о поддержке субъектов МСП для организаторов торгов предусмотрены штрафы в размере до 50 тыс. рублей.

«Причина появления законопроекта в том, что в настоящее время малые и средние предприятия участвуют в таких торгах «на равных» с предприятиями крупного бизнеса, что в большинстве случае приводит к невозможности им выиграть торги», — отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров. Также инициатива предписывает участникам торгов раскрывать информацию об аффилированных лицах участников торгов.

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития бизнеса на региональном и муниципальном уровне, формирование условий благоприятного инвестиционного климата для субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил в свою очередь депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).