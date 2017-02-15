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«Рубль направляется к 55»

Экономика
Пара доллар/рубль может продолжить падение вплоть до 17 февраля
Gerald

Москва, 15 февраля 2017, 12:55 — REGNUM  Рубль вновь поставил рекорд. Теперь он достиг отметки 56,52, невиданной с 12 июля 2015 года. Главными факторами воздействия на пару USD/RUB на сегодня остаются спрос спекулянтов и пик налоговых выплат, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Gerald

«Глава ЦБ РФЭльвира Набиуллина своим недавним выступлением дала «зеленый свет» инвесторам, использующим разницу процентных ставок для торговли (carry trade). Она заявила, что не будет торопиться со снижением ставок. И это при довольно низкой инфляции. И при том, что рынок закладывал в цену довольно скорое снижение стоимости кредитования. Естественно, что сейчас наблюдается обратный процесс возвращения спроса на рубль в качестве инструмента carry trade. И процесс этот продлится до тех пор, пока Центробанк не выйдет с вербальными интервенциями», — пояснила Афанасьева.

По её мнению, «спрос в рамках налогового периода иссякнет уже к началу следующей недели. Это сможет приостановить падение USD/RUB. Однако основной фактор все же рыночные эмоции. И сейчас все больше инвесторов пытаются успеть «на уходящий поезд», запрыгивая в короткие позиции, чтобы заработать на текущем тренде».

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«Масло в огонь подливает сезонное укрепление рубля, наблюдавшееся и в 2015, и в 2016 году. Таким образом, пара может продолжить падение вплоть до 17 февраля с вероятностью достижения отметки 55,70», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы, установленные Центробанком РФ на 15 февраля, составляют 57,73 рубля за американскую валюту и 61,29 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 47 копеек соответственно. Сегодня, на открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался ниже 57 рублей. Биржевой курс евро впервые с 3 июня 2015 году пробил отметку в 60 рублей — на минимуме евро торговался по 59,7925 рубля.

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