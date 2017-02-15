Песков не исключил обсуждение курса рубля на встрече Путина и главы МЭР

Ранее биржевой курс доллара в ходе торгов 15 февраля опустился ниже 57 рублей, минимум составил 56,55 рубля — впервые с июля 2015 года

Москва, , 12:54 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на встрече Владимира Путина с главой МЭР Максимом Орешкиным 15 февраля будет затронута тема курса рубля и его укрепления.

По его словам, можно ожидать, что тема макроэкономики будет затрагиваться на встрече. Однако в целом это «вопрос правительства».

Ранее биржевой курс доллара в ходе торгов 15 февраля опустился ниже 57 рублей, минимум составил 56,55 рубля — впервые с июля 2015 года. Евро пробил психологическую отметку в 60 рублей и торговался на минимуме по 59.7925 рубля.

Официальные курсы, установленный Банком России на 15 февраля, составляют 57,73 рубля за американскую валюту и 61,29 рубля — за европейскую.

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