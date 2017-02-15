Приватизация госимущества на Южном Урале затронет свыше полусотни объектов

В планах на 2017-2019 годы избавиться от госсобственности: предприятий, недвижимости и земли

Челябинск, , 12:41 — REGNUM В списке плана по приватизации на 2017−2019 года, утвержденном Дмитрием Медведевым, присутствуют свыше 50 объектов госсобственности Челябинской области, подлежащих распродаже. Информация об этом размещена на сайте правительства Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из предприятий указанных в списке, фигурируют Челябинский Дом печати с государственной долей в 100%, 90% акций Челябинского механического завода, 100% доля сельхозпредприятия «Старт», приписанного к поселку Полетаево, Челябинской области.

Также приватизации за три ближайших года подлежат большое количество помещение, расположенных в городах Челябинской области, таких как Куса, Миасс, Кыштым, Юрюзань, Южноуральск, Магнитогорск и других. Вместе с предприятиями и помещениями будут выставлены земельные участки, с расположенными на них объектами недвижимого имущества — нежилыми зданиями.

Отметим, в пояснительной записке указано, что всего, в соответствии с планами за три года будут выставлены на продажу акции 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли в «ООО», а также свыше тысячи объектов государственного недвижимого имущества. Распродажа госимущества предполагается методом проведения аукционов с помощью системы электронных торгов.

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