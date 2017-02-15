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«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»

Экономика
Социальный, экономический и политический кризис в Венесуэле может привести к тому, что российская нефтегазовая компания потеряет все свои активы в этой стране, считает эксперт

Каракас, 15 февраля 2017, 14:23 — REGNUM  Нефтегазовая компания «Роснефть» изначально рисковала, когда входила в проекты в Венесуэле по политическим мотивам. Теперь, в условиях экономической и политической нестабильности в латиноамериканской стране, при смене власти «Роснефть» может потерять все свои активы. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью ИА REGNUM.

9 февраля венесуэльский оппозиционный парламент заявил, что сделка с «Роснефтью» о продаже 40% акций совместного предприятия Petromonagas является «незаконной». Так, оппозиционеры единогласно проголосовали соглашение о протесте против сделки за $500 млн. Отмечалось, что комитет по нефти и энергетике изучил вопрос и пришел к выводу о том, что продажа 40% акций была заключена с нарушением конституции Венесуэлы и должна была получить одобрение от парламента, чего сделано не было.

Эксперт обратил внимание на то, что российскую компанию изначально предупреждали о рисках при работе в Венесуэле. Однако «Роснефть» по политическим мотивам, из-за хороших отношений с Уго Чавесом, а потом и с Николасом Мадуро начала развивать сотрудничество. Особенно ситуация обострилась, когда умер Чавес, и пришел к власти Мадуро, потому что сразу стало понятно, что он не так харизматичен и, скорее всего, не сможет надежно удержать в своих руках власть.

«Меняются политические лица, руководство Венесуэлы, а оно, может быть, не захочет поддерживать отношение с «Роснефтью». Сейчас этот сценарий как раз и реализуется, потому что оппозиционеры против таких политических мотивированных проектов. Поэтому «Роснефть» сейчас вполне может потерять все свои инвестиции в Венесуэле, остаться без всего, и никакую компенсацию не получит», — предположил Юшков.

Он напомнил, что изначально в нефтяном проекте в Венесуэле участвовали, помимо «Роснефти» и Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA), такие компании как «Газпром нефть», «Лукойл» и «Сургут нефтегаз». Однако когда внимание к ним ослабло со стороны российских властей, то они начали продавать свои доли в этом проекте «Роснефти». Потому что понимали все венесуэльские риски. В итоге одна «Роснефть» осталась в этом проекте из-за хороших отношений с руководством Венесуэлы.

В результате, говорит ведущий аналитик ФНЭБ, с одной стороны, Россия получает то, что сделку по СП признают незаконной, а с другой, выясняется, что прибыли, которые приносят дочерние структуры «Роснефть» в Венесуэле, выплачиваются в национальной валюте Венесуэлы, а не в долларах, а эта национальная валюта уже давно обесценивалась. То есть экономическая эффективность тоже вызывает сомнения.

«Если смена власти в Венесуэле произойдет, а я думаю, она произойдет, потому что там уже высочайший экономический и социальный кризис, это вопрос времени только, то риски, по крайней мере, потери всех инвестиций, действительно, очень высоки», — считает Игорь Юшков.

К тому же уже сейчас уже «Роснефти» предъявлены обвинения только по одному из проектов». Но вообще она участвует в нескольких проектах. Поэтому вполне возможно, что новое руководство по крайней мере решит проверить, на каких условиях сделки были достигнуты. Далее оппозиционеры могут начать обвинять российскую компанию в том, что соглашения были заключены на невыгодных для самой Венесуэлы условиях, значит, такие сделки будут расторгнуты под предлогом того, что якобы эта Чавеса, Мадуро действовали в своих интересах.

«Возможно, обвинять их в том, что они получили от «Роснефть» какие-то взятки, за то, чтобы компанию пустили в эти проекты. Даже неважно, так это или нет. Но история может развиваться по бразильскому сценарию, когда прошлое руководство обвиняли в коррупционных связях с министрами и проч. Поэтому вполне реально, что сменят, во-первых, руководство самой компании энергетической, во-вторых, через суд или каким-то образом отберут у «Роснефти» все ее активы», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что «Роснефть» и PDVSA ведут совместную работу в четырех проектах по нефтедобыче. Еще российская компания разрабатывает два зрелых месторождения. Кроме того, в июле прошлого года компании подписали четыре соглашения о стратегическом партнерстве. В январе 2017 года «Роснефть» и PDVSA начали проводить мониторинг эффективности совместных проектов.

Если действующая власть еще заявляет, что сотрудничество с «Роснефтью» для Венесуэлы является стратегическим и крайне необходимым, то оппозиционный парламент уже поставил под сомнение сделку по СП с российской компанией. Также, как ранее передавало ИА REGNUM, недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро в рамках борьбы с коррупцией назначил новый совет директоров PDVSA.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла: парламент назвал сделку PDVSA с «Роснефтью» «незаконной»

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