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В Госдуме считают, что регионы переплачивают по ОМС за самозанятых

Экономика
Социальный блок правительства работает плохо, потому что не может обеспечить качественный учет самозанятых, полагает глава комитета Госдумы

Москва, 15 февраля 2017, 12:30 — REGNUM  Все категории самозанятых граждан, в том числе и няни, репетиторы, сиделки и горничные, которые освобождены на два года от уплаты страховых взносов, уже обеспечены медстрахованием за счет региональных бюджетов, подготовленный Минздравом законопроект может обязать регион платить за них взносы два раза. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя подготовленный Минздравом законопроект о том, что регионы должны будут оплачивать взносы на ОМС за четыре категории самозанятых, освобожденных от уплаты НДФЛ и страховых взносов на 2017−2018 годы.

Макаров напомнил, что Госдума приняла закон, освободивший самые распространенные категории самозанятых граждан от уплаты подоходного налога и страховых взносов на 2017−2018 годы в случае, если они направят в налоговые органы уведомление о том, что занимаются таким видом деятельности, и такие нормы были приняты согласно поручению президента РФ.

В тоже время, по словам Макарова, проблема оплаты взносов за самозанятых стоит сегодня «очень остро». «Счетная палата уже заявляла не раз, и Госдума выступала с заявлениями, что регионы переплачивают за самозанятых. По самым маленьким подсчетам, это почти 50 млрд рублей. Почему? Потому что, на самом деле, к сожалению, до сих пор не налажен учет самозанятых. В результате фактически некачественная работа государственных органов приводит к тому, что регионы переплачивают деньги. И вместо того, чтобы организовать эту работу, руководство социального блока правительства по-прежнему пытается доказать, судя по всему, кто в доме хозяин», — полагает Макаров.

Он заметил, что «первой такой попыткой было увеличение страховых взносов на Фонд обязательного медицинского страхования, при этом в названии закона было прямо написано: в связи с передачей функций администрирования страховых взносов налоговым органам». «Дума, как вы помните, не поддержала это решение, и отчисления, страховые взносы, не были увеличены», — напомнил он.

Сейчас идет очередная аналогичная попытка, считает глава комитета. «У нас эта категория нигде не регистрируется, они никогда ничего не платили. Для регионов в том решении, которое было принято, не поменялось ничего. Уведомление в налоговые органы о статусе самозанятого необходимо, чтобы в первую очередь защитить людей, чтобы к ним не приходили ребята из разных административных органов, и не говорили: ты работаешь — это у тебя незаконное предпринимательство, ты уклоняешься от налогов. В данном случае это попытка легализации — я подчеркиваю — легализации людей, которые никогда не были зарегистрированы», — разъяснил депутат.

Говоря об уплате взносов за самозанятых, Макаров обратил внимание на возможные издержки законопроекта: «Если это медсестра, нянечка, которая ухаживает за больным, и она где-то работает, за нее платит та организация, где она работает. По проекту Минздрава получается, что если ее прописывать отдельно в этом списке, то регион должен за нее заплатить второй раз. То есть помимо тех миллиардов, которые регионы сегодня платят за плохую работу социального блока, который не может наладить порядок в этом процессе, предлагается обложить регионы еще раз. Наверное, немножко денег на что-то не хватает», — иронизирует парламентарий.

«Другой вопрос: если нянечка не работает, если присмотр за людьми в статусе самозанятой — единственная ее работа. В этом случае она не платила никогда взносы по ОМС, и сейчас не платит. Регион как платил за нее, так и будет платить», — подчеркнул Макаров.

По его словам, в такой редакции подготовленный законопроект для регионов ничего не меняет. «Сложно объяснить эту инициативу, трудно говорить о мотивах. С моей точки зрения — это просто попытка социального блока правительства показать, кто в доме хозяин. Но, например, в уголовном праве есть такое понятие, как покушение с негодными средствами. Как мне кажется, это наиболее точно отражает качество содержания данного закона. Сложно определить, чего здесь больше: некомпетентности или безответственности», — заключил Макаров.

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