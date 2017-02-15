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Конкуренция зарубежным Visa и MasterCard? Это не про стерильный «Мир»

Экономика
Власти слишком увлеклись искусственной популяризацией новых карт, что отталкивает потенциальных потребителей, заявила эксперт
Visa
Иллюстрация: Acn.com.ve
Visa

Москва, 15 февраля 2017, 12:13 — REGNUM  Изначально предполагалось, что карты «Мир» станут полноценным конкурентом зарубежным Visa и MasterCard, которые то и дело угрожают России осложнением процессинга и прочими проблемами с обслуживанием их широко распространенных карт. Однако позже идея с картами «Мир» свернула на свои стандартные рельсы: власти слишком увлеклись искусственной популяризацией новых карт, и это отталкивает потенциальных потребителей и целевую аудиторию, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По её мнению, «условное одобрение введения таких карт — это нормальная реакция. Что может быть негативного в улучшении параметров безопасности и работы карточной банковской системы?! Ничего. Но принудительное «причинение добра» наименее защищенным слоям населения еще никогда не давало того результата, на который рассчитывают власти».

«На днях глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила ускорить процессы перевода бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» с 1 июля 2017 года. При этом население, занятое в бюджетной сфере, предполагается переводить на эти карты плавно, но настойчиво, а пенсионерам просто заменять банковские карточки с завершившимся периодом функционирования. Те карты, которыми пользуются пенсионеры сейчас, работают короткий срок: два-три года, поэтому заменить их не составляет особого труда. Российские пенсионеры — народ исполнительный, они не будут сопротивляться. Только позже они узнают, что обслуживание этих карт ляжет на их плечи. Деньги хоть и небольшие, но явно не лишние», — пояснила эксперт.

«В идеальном банковском секторе карта «Мир» должна стать самой распространенной, но на это потребуется не один год. Если считать целевой аудиторией бюджетников и пенсионеров, у которых нет возможности выбирать, то потенциал распространения окажется ограниченным. Экономически активной доле населения — людям от 25 до 50 лет — придется сделать особенно интересные предложения, чтобы привлечь их внимание к картам «Мир». Пока эти идеи даже не разрабатываются, что не слишком хорошо для расширения сферы использования этих карт», — считает Бодрова.

«В современных финансовых условиях новое банковское предложение должно быть максимально конкурентоспособным, чтобы выжить и оставить аналоги за спиной. Это пока не про «Мир», который предполагается выпустить в свет в искусственно стерильных условиях», — высказала свое мнение эксперт.

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