Москва, , 12:03 — REGNUM Темпы кредитования экономики в России адекватны общеэкономической динамике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«Темпы кредитования экономики адекватны общеэкономической динамике, и по нашей оценке выйдут на уровень 4,7% в 2017 году», — заявила Набиуллина.

В настоящий момент российские показатели банковской системы практические вернулись на докризисный уровень, подчеркнула она. «Прибыль банковского сектора и запас капитала банков выросли. Прирост плохих долгов прекратил быть фактором риска. По плохим ссудам банки сформировали достаточные резервы», — перечислила председатель ЦБ.

Несмотря на то, что ставки кредитования пока высокие, они уже снижаются и будут снижаться по мере снижения инфляции, уверена Набиуллина.