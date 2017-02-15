Набиуллина не видит оснований для разморозки пенсионных накоплений

Москва, , 11:57 — REGNUM Оснований ожидать разморозки обязательных пенсионных накоплений нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совфеда.

«Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия сегодня финансируется за счет трансфертов из федерального бюджета, не является сбалансированной по страховым взносам. Мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены обязательные пенсионные накопления», — заявила Набиуллина.

Именно в связи с этим ЦБ предложил ранее концепцию индивидуального пенсионного накопления, отметила она. При этом, комментируя вопрос о том, рассчитывает ли регулятор, что граждане добровольно будут формировать такие накопления, Набиуллина указала, что «пенсионные накопления гражданам нужны, и нужны, прежде всего, гражданам для того, чтобы они имели возможность накапливать государственные пенсии».