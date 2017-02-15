Евро пробил психологическую отметку в 60 рублей впервые за полтора года

На минимуме 15 февраля евро торговался по 59,7925 рубля

Москва, , 11:47 — REGNUM Биржевой курс евро впервые с 3 июня 2015 году пробил отметку в 60 рублей — на минимуме евро торговался по 59,7925 рубля, свидетельствуют данные московской биржи 15 февраля.

По состоянию на 11:41 мск, евро опустился к предыдущему закрытию на 38,75 копейки и составляет 60,0125 рубля.

Курс доллара к этому времени составил 56,8475 рубля, он понизился на 26 копеек к предыдущему закрытию. Доллар США достигал минимальной отметки в 56,55 рубля.

Средневзвешенный курс, по которому ЦБ РФ устанавливает официальный курс, составил 56,7719 рубля, он опустился на 96,69 копейки.

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