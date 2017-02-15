Очищение банковского сектора потребует еще несколько лет — ЦБ

Доверие к банковскому сектору несмотря на отзыв лицензий сохранено, считают в Банке России

Москва, , 11:43 — REGNUM Для завершения работы по очищению банковского сектора Центральному банку потребуется еще несколько лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совфеда.

«В течение трех лет Банк России проводил работу по очищению и оздоровлению участников рынка. Что касается некредитных финансовых организаций, эта работа практически завершена. Очищение банковского сектора потребует еще нескольких лет», — заявила Набиуллина.

Между тем, повышение ключевой ставки сделало банковские депозиты особо привлекательными, подчеркнула председатель ЦБ. «В условиях очень непростого 2015 года банки получили рекордный прирост депозитов — 25%. То есть ресурсы банковской системы и доверие к ней были сохранены», — констатировала она.