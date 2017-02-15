«Запрет Россельхознадзора никак не повлияет на предприятия Эстонии»

Таллин, , 11:42 — REGNUM Ограничения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в отношение компаний Евросоюза по производству продовольствия коснулись почти 20 эстонских предприятий. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отметив, что из списка автоматически были удалены все предприятия, которые не экспортировали свою продукцию в Россию в течение последних трех лет. Для остальных предприятий разрешения приостановлены, одно сохранило лицензию.

По словам заместителя генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии Олева Калда, скорее всего, речь идет о реакции российской стороны на продление сроков антироссийских санкций Евросоюзом. По его оценкам, данное решение никак не повлияет на эстонские предприятия, так как товарооборот этих компаний с Россией был несущественным. Единственное предприятие, которое в течение последних 18 месяцев экспортировало продовольствие в Россию и которое данный запрет заденет, это фирма E-piim, экспортировавшая сыры.

В департаменте признали, что не могут прогнозировать смягчение или отмену подобных запретов, заверив, что со своей стороны готовы предоставить российской стороне все необходимые для восстановления поставок товаров документацию и гарантии.

Европейская комиссия уже направила в Россельхознадзор письмо с требованием отменить данное решение.