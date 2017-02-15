Шахтёрам Ростовской области погашать долги будут по 50 млн рублей в месяц

Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM

Бывшим работникам угледобывающей компании-банкрота «Кингкоул» продолжат погашать задолженность по зарплате. Об этом ИА REGNUM 15 февраля сообщили в пресс-службе главы региона.

«Мы возобновили выплаты по долгам перед горняками. «Региональная корпорация развития» направит на это в феврале 50 млн рублей заемных средств. В марте и апреле выплаты продолжим, выделяя на это ежемесячно по 50 млн рублей. Средства рассчитываем получить в результате продажи имущества компании-банкрота», — заявил накануне в ходе встречи с шахтёрами донской глава Василий Голубев.

По словам губернатора, сумму долга на сегодняшний день удалось сократить уже до 230 млн рублей. Это подтверждено соответствующей документацией. В марте с шахтёрами частично рассчитаются за счёт продажи имущества «Ростовгормаша», в апреле — за счет продажи имущества «Замчаловской».

"Оставшуюся сумму перечислим в мае и июне. До 1 июля вся задолженность будет выплачена», — заверил Голубев.

Напомним, выплаты производятся согласно спискам, которые составляют арбитражные управляющие. Специалисты министерства труда и соцзащиты проводят сверку, затем средства направляются согласно списку.

«Выплаты пока не коснулись сервисных предприятий. Речь идет о 530 работниках с суммой задолженности в 45 млн рублей. Связано это, прежде всего, с отсутствием на балансе этих предприятий имущества. Но мы нашли решение. В ближайшее время работники компаний «Горный проходчик» и «Кингкоул «Юг» начнут получать выплаты по задолженности. Сегодня на личные счета работников предприятия «СпецУглеСтрой» поступили первые 380 тыс. рублей. На счета работников компании «Империя чистоты» средства поступят на следующей неделе. Ведётся работа по погашению задолженности небольших сервисных предприятий — «ГуковТелеком», «ГуковИнфоком», «Центральная энергосетевая компания», — пообещал губернатор.

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Гуковским шахтёрам возобновили выплаты: перечислено 920 тыс. рублей

Как проинформировали ИА REGNUM в ОАО «Региональная корпорация развития» накануне шахтерам «Кингкоула» было перечислено 2,8 млн рублей. Средства получили работники ЗАО «Ростовгормаш» за декабрь 2015 года и ООО «СпецУглеСтрой» за сентябрь 2016 года. Всего за два дня совершено 219 перечислений на сумму 3,7 млн рублей. В ближайшее время инициативной группе горняков будет передана «дорожная карта» погашения долгов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с августа 2016 года по февраль текущего года шахтёрам в счёт погашения задолженности по зарплате за 2015 год перечислено более 118 млн рублей. В начале недели шахтеры написали заявление депутатам Госдумы РФ, в котором высказали своё недовольство по поводу проводимых выплат. В обращении говорится, что народные избранники отказались слышать людей, несмотря на все их предвыборные лозунги. «Мы просим дать нашу точку зрения на ситуацию, так как она не прозвучала», — обратились горняки. Накануне депутаты Госдумы заявили, что будут еженедельно заслушивать информацию о погашении задолженности по зарплате шахтерам Гуково в Ростовской области.

«Дополнительно договорились о том, что еженедельно будем заслушивать информацию о ходе погашения задолженности перед шахтерами Гуково, поскольку мы эту тему взяли, чтобы мы ее двигали», — отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Ранее на пленарном заседании 10 февраля депутаты Госдумы отказались приглашать горняков в Москву, чтобы не политизировать вопрос с выплатами им задолженности по зарплате.

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