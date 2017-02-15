Курс доллара опустился ниже 57 рублей
Москва, 15 февраля 2017, 11:39 — REGNUM На открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался ниже 57 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:08 мск, курс доллара с расчётом «на завтра» снизился на 17 копеек до 56,9375 рубля, европейская валюта подешевела на 17,25 копеек — до 60,2275 рубля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский считает, что рост курса рубля вызван сильной спекулятивной игрой в противоход и ожиданием понижения рубля на волне предполагаемых покупок валюты ЦБ в интересах Минфина РФ.
Напомним, официальные курсы, установленный Банком России на 15 февраля, составляют 57,73 рубля за американскую валюту и 61,29 рубля — за европейскую.
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