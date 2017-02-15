Состав совета по развитию цифровой экономики в ГД определится к 1 марта

О необходимости создания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики заявил спикер Госдумы

Москва, , 11:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Совет создается при председателе Государственной думы.

В срок до 1 марта комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с аппаратом Госдумы должны подготовить проект положения о Совете и предложения по его составу, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

О необходимости создания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики Володин заявил 13 февраля в городе Иннополис в ходе поездки в Татарию.

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