Годовая инфляция замедлилась — ЦБ

Регулятор планирует в срок, в конце 2017 года достичь целевого значения в 4%

Москва, , 11:28 — REGNUM В январе 2017 года годовая инфляция замедлилась до 5%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«По итогам 2016 года инфляция составила рекордно низкое значение — 5,4%. А сейчас годовая инфляция по итогам января замедлилась до 5%», — заявила Набиуллина.

«Мы планируем в срок, в конце 2017 года достичь нашу цель по инфляции — 4%», — добавила она.

Стабильно низкая инфляция это важнейший фактор, позволяющий населению и бизнесу строить долгосрочные планы, является основной для перехода к инвестиционному типу развития экономики, основанному не только на экспорте углеводородов, но и на внутренних инвестициях, подчеркнула председатель Центрального банка.