Махачкалинский аэропорт перешёл к сыну Сулеймана Керимова

Аэропорт был акционирован в январе 2017 года

Махачкала, , 11:27 — REGNUM Владельцем компании «Международный аэропорт Махачкала» стал Саид Керимов — 21-летний сын сенатора от Дагестана, бизнесмена Сулеймана Керимова. На Керимова-младшего оформлено 99,5% акций компании «Граденко», которой в свою очередь принадлежит махачкалинский аэропорт, приводит данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее аэропорт принадлежал компании Doxa Investments Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Отметим, Керимов купил единственный в Дагестане махачкалинский международный аэропорт в июне 2014 года за 297 млн рублей. Пропускная способность на внутренних рейсах — 200 пассажиров в час, на международных — 60 пассажиров в час. По данным газеты «Ведомости», кроме аэропорта, Саид Керимов владеет 63,7% золотодобывающего «Полюса» и сетью кинотеатров «Синема-парк».

В Дагестане семья Керимовых владела футбольным клубом «Анжи», но в декабре прошлого года он был продан другому дагестанскому бизнесмену Осману Кадиеву.

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