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Купонный доход по корпоративным облигациям освобождается от НДФЛ

Экономика
Налог на сумму дохода по процентам будет выплачиваться только в том случае, если процент по корпоративным облигациям превышает ставку ЦБ плюс 5%
Госдума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 15 февраля 2017, 11:24 — REGNUM  Граждан освободят от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с купонного дохода по корпоративным облигациям, выпущенным в 2017—2020 годах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроект устанавливает новый порядок определения налоговой базы по НДФЛ для доходов в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно. Налоговая база будет определяться как превышение суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ключевой ставки Центрального банка РФ, увеличенной на 5 процентных пунктов, действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход.

Кроме того, законопроект предусматривает, что доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно, освобождаются от налогообложения по НДФЛ. Как отметил замглавы Минфина Илья Трунин, законопроект разработан на основании поручения, формированного по итогам Послания президента. «Законопроектом предлагается выровнять процентные доходы физлиц по вкладам банков и по купонным доходам от облигаций, но только на определенный срок», — отметил Трунин.

«Этот законопроект уточняет, что база для налогообложения по корпоративным облигациям существенно снижается, то есть налог на сумму дохода по процентам будет выплачиваться только в том случае, если процент по корпоративным облигациям превышает ставку ЦБ плюс 5%. До этой ставки, если процент выплачивается — они не будут подлежать налогообложению. Все, что сверх этой величины, будет подлежать налогообложению», — разъяснил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

По словам Жукова, «смысл этих изменений заключается в том, чтобы стимулировать выпуск корпоративных облигаций». «Чтобы этот рынок стал больше и, таким образом, компании могли в большем объеме привлекать денежные средства, в том числе, денежные средства населения, для инвестиций», — заключил он.

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