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Карачаево-Черкесия: Компания по производству воды «Архыз» стала банкротом

Экономика
На производстве введено конкурсное управление

Черкесск, 15 февраля 2017, 10:50 — REGNUM  Фирма «Висма», производящая минеральную воду «Архыз», признана банкротом. Решение об этом вынес Арбитражный суд Карачаево-Черкесии. Причиной банкротства стали долги перед кредиторами на сумму около двух миллиардов рублей, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в Арбитражном суде.

В настоящее время введено конкурсное производство компанией сроком на шесть месяцев. Ранее суд отказал Сбербанку в признании банкротом генерального директора и совладельца ЗАО «Висма» Валерия Герюгова в связи с наличием кредиторской задолженности на общую сумму 1,8 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Отметим, что один из крупнейших в России производителей минеральной воды имеет исключительное право на добычу и розлив минеральной воды «Архыз» из источников, которые находятся на территории Тебердинского биосферного заповедника. Кроме известной марки воды «Архыз», фирма также производит воду «Ессентуки» и «Долина Нартов».

Напомним, иск о признании компании банкротом еще в прошлом году, в конце мая, подал Сбербанк. На тот момент времени входившие в группу «Висма» компании задолжали банку около 1,8 млрд рублей. Глава «Висмы» являлся лично поручителем по этим кредитам, взятым на развитие производства. В залоге у банка находились бренд «Архыз» и производственные активы группы «Висма».

Еще раньше, в 2013 году, с заявлением о признании «Висмы» банкротом обращалась в Арбитражный суд компания «КвасКо Боттлерз», разливающая квас «Першинъ». Но по всем предыдущим искам суд принимал отрицательное решение.

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