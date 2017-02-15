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Завод Hyundai в Петербурге начал серийное производство нового Solaris

Экономика
Новинка будет доступна у дилеров уже в этом месяце

Санкт-Петербург, 15 февраля 2017, 10:50 — REGNUM  Завод Hyundai в Санкт-Петербурге 15 февраля начал выпуск седана Hyundai Solaris нового поколения, передает корреспондент ИА REGNUM. Подготовка к выпуску обновленной модели началась еще в декабре 2016 года.

Hyundai Solaris нового поколения предлагается с двигателями Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба агрегата буду сочетаться с шестиступенчатой трансмиссией как механической, так и автоматической. Новый Solaris на 30 мм длиннее и на 29 мм шире предшественника.

Также изменения коснулись экстерьера: новая решётка радиатора, светодиодные ходовые огни. Салон обновленной версии также претерпел ряд изменений в дизайне. В России Новый Solaris будет представлен в комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Стоит отметить, что новинка оснащена устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Hyundai Solaris нового поколения будет доступен в дилерских центрах марки уже в феврале. Автомобиль Hyundai Solaris по прежнему остается флагманом для петербургского предприятия, удерживая позиции лидера продаж среди иномарок начиная с 2011 года. Новинка Hyundai Creta сразу вошла в число самых продаваемых автомобилей на российском рынке в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вслед за выпуском обновленной Solaris, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начнёт выпуск нового поколения модели KIA Rio, которая также собирается на предприятии.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в Петербурге с 2010 года. На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, сборка которого началась в августе 2016 года. Производство Hyundai Creta налажено на одном конвейере вместе с седаном Hyundai Solaris.

Модели Kia Rio и Hyunday Solaris являются самыми популярными иномарками в России, а Hyundai Creta по итогам августа стала самым популярным автомобилем на российском рынке в сегменте SUV.

Кроме завода Hyundai в Петербурге, производство автомобилей осуществляется на заводах Toyota и Nissan. В Ленинградской области действует завод Ford.

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Автопром
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